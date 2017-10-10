الرابطة الثانية: رئيس نادي سريع غليزان يعلن إنهاء لاعبيه لإضراب دام 10 أيام

من المقرر أن يضع لاعبو سريع غليزان هذا الثلاثاء حدا لإضرابهم الذي باشروه منذ عشرة أيام للمطالبة بمستحقاتهم المالية, حسب ما علم من رئيس النادي الناشط في بطولة الرابطة الثانية الجزائرية لكرة القدم, محمد حمري.

وتلقى رفقاء القائد محمد زيدان ضمانات من المسيرين بمنحهم أجرة شهر واحد خلال الساعات القليلة المقبلة لإقناعهم بالعودة إلى التدريبات, وهو ما وافقوا عليه, حسب نفس المتحدث.

وجاءت هذه الضمانات عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة السريع مساء أمس الاثنين, تم خلاله أيضا رفض استقالة الرئيس حمري التي كان قد أعلن عنها بداية الأسبوع الجاري, والتي بررها بالمشاكل المالية العويصة التي يتخبط فيها النادي والتي يواجهها بمفرده, على حد قوله.

وقد سقط سريع غليزان إلى الرابطة الثانية نهاية الموسم المنصرم, ليسجل بداية متعثرة في بطولة الموسم الجاري, ما كلف مدربه يوسف بوزيدي الإقالة بعد ثلاث جولات من المنافسة, ليخلفه مؤقتا مساعده قادة عيسى الذي تمكن من تسجيل فوزين متتالين, أمام شباب باتنة بميدان الأخير وشبيبة سكيكدة بغليزان.

وشجع تحسن نتائج السريع لاعبيه على تصعيد اللهجة مطالبين بتسوية وضعيتهم المالية, ليدخلوا في قبضة حديدية مع المسيرين, قبل أيام من مواجهة مولودية سعيدة بملعب الأخيرة, الجمعة المقبلة ضمن الجولة السادسة من الرابطة الثانية.

المصدر: وأج