قيطوني : نحو إعادة هيكلة سوناطراك

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الثلاثاء, ان الشركة الوطنية للمحروقات ستعرف إعادة هيكلة من خلال الفروع التي تتوفر عليها و ستركز اهتمامها على المهن القاعدية.

و اوضح وزير الطاقة خلال لقاء صحفي نشطه مناصفة مع الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور على هامش اجتماع تشاوري انه "يجب إعادة النظر في إعادة هيكلة سوناطراك لجعلها أكثر فعالية, و تمكينها من مواجهة المشاكل الراهنة" في المجال الطاقوي.

و في رده على سؤال للصحافة حول الإستراتيجية الجديدة التي تعتزم سوناطراك تبنيها, أوضح قيطوني أن الأمر يتعلق من خلال هذا الاجتماع, بالتحدث عن التحديات التي تعترض هذه الشركة و وسائل مواجهتها.

و في هذا الإطار أشار قيطوني إلى أن مديرية سوناطراك لاحظت انه يجب إعادة النظر في تنظيمها لجعلها أكثر فعالية.

و بخصوص هذه النقطة, قال انه بفضل مختلف الورشات التي نظمت في إطار هذا الاجتماع التشاوري الذي يدوم يومين, سيخرج المشاركون بنمط لإعادة هيكلة سوناطراك.

وعن سؤال حول مشروع مراجعة قانون المحروقات, قال من جهته ولد قدور انه مع الظرف الاقتصادي العالمي الحالي غير المشجع و تقلص الموارد المالية للبلد, هذا القانون سيكون اكثر جاذبية للاستثمارات في مجال المحروقات خاصة على الصعيد الجبائي.