مباراة الجزائر - نيجيريا يوم 10 نوفمبر بقسنطينة

تجرى مباراة الجزائر- نيجيريا, لحساب الجولة السادسة و الاخيرة (المجموعة الثانية لمنطقة افريقيا) لتصفيات كاس العالم 2018 يوم الجمعة 10 نوفمبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة على الساعة 30ر20, حسب ما اعلنته اليوم الثلاثاء الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) في موقعها الرسمي على الانترنت.

وأوضحت الاتحادية ان "اختيار الملعب وقع منذ شهرين اي ثلاثة اشهر قبل تاريخ المباراة, مثلما تنص عليه قوانين الاتحادية الدولية للعبة, في الوقت الذي كانت الجزائر دائما في سباق التأهل لكأس العالم-2018".

وتحول المنتخب الوطني الذي كان في السابق يخوض مبارياته داخل الديار بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة, الى قسنطينة بمناسبة استقباله لمنتخب زامبيا (خسارة 1-0) في سبتمبر الماضي في اطار الجولة الرابعة.

و ذكرت الفاف أنه "في حال كانت مباريات المجموعة مصيرية, كانت الهيئة الدولية ستبرمجها في نفس اليوم وفي نفس التوقيت, ولكن بما أن هذه اللقاءات شكلية وليست ذات اهمية بحيث ان نيجيريا اقتطعت بطاقة العبور الى موعد روسيا, فان الاتحادية الدولية رسمت التاريخ الذي اقترحته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم".

و حسب الهيئة الفدرالية الجزائرية فإن اختيار تاريخ 10 نوفمبر, أي يوم الجمعة, يسمح للمنتخب الجزائري بلعب مباراة ودية امام منافس سيعرف لاحقا, وهذا كأقصى تقدير في 14 من نفس الشهر, وهو آخر يوم من تواريخ الفيفا لشهر نوفمبر.

عقب الجولة الخامسة, يتذيل المنتخب الجزائري -الذي انهزم بياوندي امام الكاميرون (2-0) يوم السبت- ترتيب المجموعة الثانية بنقطة واحدة.