بدوي يدعو الأحزاب السياسية تقديم "برامج واعدة ومتطورة" خلال الحملة الانتخابية للمحليات القادمة

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي اليوم الثلاثاء بغرداية الأحزاب السياسية الى ضرورة تقديم برامج واعدة ومتطورة " لخوض غمار الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر القادم بهدف " تعزيز التجربة الديمقراطية وترسيخ القيم الدستورية الجديدة".

وقال السيد بدوي في اجتماع مع أعيان ومنتخبي غرداية في ختام زيارته لهذه الولاية ان "الانتخابات المحلية القادمة فرصة لتعزيز التجربة الديمقراطية وترسيخ القيم النبيلة الجديدة التي بادر بها رئيس الجمهورية في الدستور

الجديد, لذلك فان الشركاء السياسيين (الأحزاب) مدعوون الى تقديم برامج انتخابية واعدة ومتطورة تحسبا للحملة الانتخابية التي تنطلق في الأسابيع القادمة".

وبعد ان دعا المواطنين الى "الاقبال بقوة على صناديق الاقتراع" يوم 23 نوفمبر القادم, أبرز أن هذا الموعد الانتخابي "يكتسي أهمية خاصة" لانه سيفرز مجالس محلية منتخبة تواجه العديد من المستجدات والتحديات على ضوء سن قانون جديد للجماعات المحلية الذي "سيعزز اللامركزية وتفعيل السياسية الاقتصادية الجديدة ونظام جبائي جديد مبني على المبادرة المحلية".

وجدد التأكيد على أن المصالحة الوطنية التي بادر بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ,اعتنقها الشعب الجزائري وأصبحت اليوم قيمة إنسانية "ذات بعد عالمي وقدوة لكل دول العالم التي تريد السلم والاستقرار".

وبعد ان وجهة تحية " تقدير وعرفان" للجيش الوطني الشعبي وباقي أسلاك الأمن على ما تقوم به من "مجهودات" في الحفاظ على الأمن وحماية الحدود, اعتبر أن الدفاع عن الحدود الوطنية وحمايتها "يعني الدفاع" عن شهداء الثورة التحريرية وشهداء الواجب الوطني خلال مرحلة المأساة الوطنية. كما نوه الوزير بوقوف مواطني غرداية في وجه " بعض النوايا التي أرادت المساس بالأمن والاستقرار في مدن لها دلالات سوسيولوجية وتاريخية".

وفي الشق الاقتصادي دعا السيد بدوي المستثمرين بهذه الولاية الى توسيع أفاق التنمية بنماذج "عصرية ومتطورة", مبرزا أن الحكومة "لن تدخر أي جهد لمواصلة للوقوف الى جانب هذه الولاية".

وأشار أن رئيس الجمهورية يكن احترام خاص لسكان الجنوب وولاية غرداية, مؤكدا انه سينقل مطالب أعيان الولاية الى رئيس الجمهورية والخاصة باطلاق سراح الموقوفين في الأحداث التي عرفتها الولاية خلال السنوات الأخيرة.

وبهذه المناسبة وجه المنتخبون المحليون للولاية تحية "شكر وعرفان" للرئيس عبد العزيز بوتفليقة نظير "المجهودات التي بذلها من أجل إعادة السلم والاستقرار" للبلاد.(