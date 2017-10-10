لجنة الأمم المتحدة المكلفة بقضايا تصفية الاستعمار تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

صادقت اللجنة الـ4 لمنظمة الأمم المتحدة المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة و تصفية الاستعمار هذا الثلاثاء على مشروع لائحة يحدد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وأشادت اللجنة الـ4 بـالجهود التي يبذلها الأمين العام و مبعوثه الخاص ( قصد التوصل) إلى حل سياسي يوافق عليه الطرفين و يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، حسبما جاء في مشروع اللائحة الذي ذكر بمسؤولية الأمم المتحدة تجاه الشعب الصحراوي.

كما جددت لجنة تصفية الاستعمار "الحق الثابت لجميع الشعوب في تقرير المصير و الاستقلال بموجب المبادئ المعلن عنها في ميثاق الأمم المتحدة و في لائحته 1514 الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر 1960 التي تحتوي على الإعلان حول منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة" .

وأكد مشروع اللائحة الذي تمت المصادقة عليه دون تصويت عهدة لجنة الـ24 بخصوص تصفية الاستعمار بأراضي الصحراء الغربية و بالتالي تكذيب سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال الذي أراد مراجعته مدعيا أن تسوية النزاع بالصحراء الغربية مسؤولية مجلس الأمن.

في هذا الشأن طلبت اللجنة الـ4 من اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار المعروفة بلجنة الـ24 بمواصلة متابعة الوضع بالصحراء الغربية و تقديم لها عرض حول القضية خلال دورتها الـ73 .

كما دعت اللجنة الأمين العام لتقديم تقرير حول تطبيق اللائحة الحالية خلال الدورة الـ73.