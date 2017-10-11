مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الحوار في اليمن

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في اليمن ولا سيما الحوثيين إلى إجراء حوار هادف من أجل وقف القتال وحل الصراع ،حسبما ذكرته مصادر إعلامية اليوم الأربعاء.

و أوضحت المصادر نقلا عن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر وهو رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر أكتوبر قوله إن أعضاء مجلس الأمن أكدوا مجددا دعمهم لإيجاد حل سياسي باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع في اليمن.

كما أكدوا دعوتهم "جميع الأطراف إلى الاتفاق على الفوري حول أشكال تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية".

و قال فرنسوا ديلاتر بعد مشاورات مجلس الأمن حول اليمن إن "أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا عن أسفهم إزاء عدم إحراز تقدم في العملية السياسية وتدهور الوضع الإنساني".

ودعا مجلس الأمن إلى تنفيذ القرارات ذات الصلة بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون معوقات إلى جميع السكان في المحافظات المتضررة كافة.

من جهته, أشار إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أن الكارثة في اليمن من صنع الإنسان مضيفا " أقوم بعملية تطوير مقترح يشمل إجراءات لبناء الثقة ويسمح للأطراف باستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق شامل".

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج