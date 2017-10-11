تحديد هوية الإرهابيين الخمس المقضي عليهم بداية الشهر في ولاية بجاية

تم التعرف على هوية الارهابيين الخمس الذين تم القضاء عليهم خلال العملية التي نفذتها بداية أكتوبر الجاري، مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقصر بولاية بجاية، حسب ما أفاد به هذا الأربعاء بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح المصدر أنه " تبعا للعملية النوعية التي نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الـ01 أكتوبر 2017 بالقصر ولاية بجاية/ن.ع.1ي والتي مكنت من القضاء على خمسة (05) إرهابيين خطيرين واسترجاع خمسة (05) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة تم التعرف على هوية هؤلاء المجرمين".

ويتعلق الأمر بكل من يتعلق الأمر بكل من "ق. يوسف" المكنى "أبو القعقاع" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993 و "ب.عبد الحميد" المكنى "أبو الحسن" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995 و "م. كريم" المكنى "حمزة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005و "ت. رضوان" المكنى "أبو جعفر" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007 و "ر. محمد الأمين" المكنى "أبو الدرداء".

ومن جهة ثانية،وفي إطار محاربة الإرهابي أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء بسكيكدة/ن.ع.5ي خمسة (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ودمرت ثلاثة (03) مخابئ تحوي مواد غذائية يضيف المصدر ذاته.

وعلى صعيد آخر وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر حرس الحدود بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من النعامة وعين تيموشنت/ن.ع.2 أربعة (04) تجار مخدرات وحجزوا كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بستة قناطير وتسعة وستين كيلوغرام ونصف الكيلوغرام (669.5 كغ).

كما أحبط حرس السواحل بكل من وهران وعين تموشنت/ن.ع.2 محاولات هجرة غير شرعية لـ (45) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية.