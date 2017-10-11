الدكتور بوبيدي للاذاعة : بعوض النمر متواجد بالجزائر ولم نسجل أي حالة نقل فيروسات عن طريقه

أكد الدكتور سعيد بوبيدي المختص في البيولوجيا ، اتنشار بعوض النمر (moustique tigre) بعدة مناطق من الوطن حسب تقرير الفرقة المتخصصة في الأمراض المتنقلة التابعة لمعهد باستور الجزائر، داعيا المواطنين إلى المساهمة الفعالة للوقاية والحد من انتشارهذا النوع من البعوض.

وطمأن الدكتور سعيد بوبيدي المواطنين بعدم تسجيل أي حالة نقل فيروس الدنج أو فيروس شيغوغونيا بالجزائر عن طريق بعوض النمر الذي تأكد انتشاره مؤخرا، مستعرضا أهم الأعراض الناتجة عن اللدغة كإحمرارالمنطقة وظهور انتفاخ نتيجة الحك المستمر.

ولدى نزوله ضيفا هذا الأربعاء، على ملتيميديا الإذاعة الجزائرية للرد عن تساؤلات و انشغالات رواد مواقع التواصل الإجتماعي لصفحتي الإذاعة على فايسبوك وتويتر، أوضح الدكتور سعيد بوبيدي انه من ضمن الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من إنتشار هذا البعوض تشكيل فريق وقائي من معهد باستور بالتعاون مع المصالح البلدية و مصالح من وزارة الصحة والسكان و اصلاح المستشفيات لفحص خزانات المياه بالمنازل، محذرا المواطنين من عدم ترك المياه الراكدة على مستوى الحدائق وشرفات المنازل.

وفي رده عن سؤال حول طريقة علاج لدغات بعوض النمر، أوضح أنه يستحسن استعمال الخل أو الكحول للتخفيف من حدة الحكة، أما في حال ظهور انتفاخ أو حساسية أو الحمى يجب استشارة الطبيب .

وفي سياق متصل أوضح قائلا : "إن مصالح معهد باستور تعمل حاليا بالتنسيق مع عدة جهات على عملية مكافحة تكاثر اليرقات عن طريق الرش بالمبيدات".

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية/ليليا مجاوي