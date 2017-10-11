بوحجة يدعو لتعبئة شاملة في الانتخابات المحلية استكمالا للإصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية

11/10/2017 - 15:06

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة إلى تعبئة شاملة للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة استكمالا للإصلاحات السياسية التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.

وخلال حوار أجرته معه إذاعة الجزائر من سكيكدة  أوضح بوحجة أن هذه الانتخابات المقبلة "تعتبر لبنة هامة في مسار البناء الديمقراطي" قائلا "إن التنمية المحلية ترتكز على مدى اختيارنا للرجال الأوفياء والقادرين على تجسيد الأهداف التي نصبو إليها جميعا  وهي تحقيق الرفاهية بالدرجة الأولى ...ولذلك فان هذه الاستحقاقات مهمة جدا".

وطالب رئيس المجلس الشعبي الوطني جميع المواطنين بـ"التعبئة الشاملة حتى نضفي على هذه الاستحقاقات  المصداقية الكاملة ومن اجل إن نبني مؤسسات محلية تكون عند مستوى طموحات الإصلاحات  التي بادر بها فخامة رئيس الجمهورية". 

المصدر:إذاعة الجزائر من سكيكدة/سهام عقون    

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