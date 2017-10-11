البطولة الإفريقية للكرة الطائرة (سيدات) : فوز الجزائر أمام بوتسوانا 3-2

11/10/2017 - 15:45

فاز المنتخب الجزائري للكرة الطائرة سيدات,  المقصى مبكرا من المنافسة, أمام نظيره البوتسواني بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين  اثنين (14-25), (25-21), (16-25), (25-12), (15-08) هذا الأربعاء بقصر الرياضة لياوندي  (الكاميرون) لحساب الجولة الثالثة ضمن المجموعة الأولى للبطولة الإفريقية  للأمم 2017. 

هذا الانتصار هو الأول للجزائر في الدورة بعد هزيمتين أمام مصر 0-3 (12-25), (17-25), (14-25) يوم الأحد ثم ضد الكاميرون الاثنين بنتيجة 1-3  (20-25), (9-25), (25-17), (10-25).

وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الأولى رفقة الكاميرون (البلد المنظم) و  بوتسوانا و مصر, بينما تضم المجموعة الثانية خمسة منتخبات هي كينيا (حاملة  اللقب) و تونس و جمهورية الكونغو الديمقراطية و السينغال و نيجيريا.

و يتأهل صاحبا المركزين الأول و الثاني عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يلعب يوم الجمعة 13 أكتوبر, في حين يجرى النهائي و مقابلة تحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت 14 أكتوبر. 

و يتأهل منشطا النهائي إلى بطولة العالم 2018 التي ستجرى باليابان من 29  سبتمبر إلى غاية 20 أكتوبر.

أوسمة:

رياضة, الكرة الطائرة

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