البطولة الإفريقية للكرة الطائرة (سيدات) : فوز الجزائر أمام بوتسوانا 3-2

فاز المنتخب الجزائري للكرة الطائرة سيدات, المقصى مبكرا من المنافسة, أمام نظيره البوتسواني بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين اثنين (14-25), (25-21), (16-25), (25-12), (15-08) هذا الأربعاء بقصر الرياضة لياوندي (الكاميرون) لحساب الجولة الثالثة ضمن المجموعة الأولى للبطولة الإفريقية للأمم 2017.

هذا الانتصار هو الأول للجزائر في الدورة بعد هزيمتين أمام مصر 0-3 (12-25), (17-25), (14-25) يوم الأحد ثم ضد الكاميرون الاثنين بنتيجة 1-3 (20-25), (9-25), (25-17), (10-25).

وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الأولى رفقة الكاميرون (البلد المنظم) و بوتسوانا و مصر, بينما تضم المجموعة الثانية خمسة منتخبات هي كينيا (حاملة اللقب) و تونس و جمهورية الكونغو الديمقراطية و السينغال و نيجيريا.

و يتأهل صاحبا المركزين الأول و الثاني عن كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي الذي يلعب يوم الجمعة 13 أكتوبر, في حين يجرى النهائي و مقابلة تحديد صاحب المركز الثالث يوم السبت 14 أكتوبر.

و يتأهل منشطا النهائي إلى بطولة العالم 2018 التي ستجرى باليابان من 29 سبتمبر إلى غاية 20 أكتوبر.