تسليم 325 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع لفائدة وزارة الدفاع وهيئات وطنية ومؤسسات عمومية وخاصة

تم هذا الأربعاء تسليم 325 سيارة متعددة المهام ورباعية الدفع بمختلف أنواعها, ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) وسبرينتر, من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات بتيارت لفائدة وزارة الدفاع الوطني وهيئات وطنية ومؤسسات عمومية وخاصة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أن "السيارات الـ325 بمختلف أنواعها (نقل الأفراد والبضائع والتدخل والإسعاف الطبي والصحي), ذات العلامة مرسيدس بنز صنف (ج) وسبرينتر من صنع الشركة الجزائرية لصناعة السيارات ببوشقيف ولاية تيارت, تم تسليمها لفائدة "المديرية المركزية للعتاد /و د و, المديرية العامة للأمن الوطني, مؤسسة سوناطراك, المؤسسة الوطنية للجيوفزياء, بالإضافة إلى مؤسسات خاصة".

وأوضح ذات المصدر أن عملية التسليم تأتي في إطار "تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به فخامة رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, الرامي إلى بعث الصناعة الوطنية, وتطبيقا لتعليمات السيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الهادفة إلى تطوير مختلف الصناعات العسكرية وبالخصوص الميكانيكية منها, بما يلبي احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبي ومختلف المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة من خلال تشجيع المنتوج الوطني".

وأضاف البيان أن هذا التسليم الجديد "يؤكد مرة أخرى عزم القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في تعزيز قاعدة صناعية ودفاعية وطنية صلبة, من خلال منتوج وطني ذو جودة عالية يحمل كل المواصفات العالمية, وكذا خلق مناصب شغل دائمة بتكوين عالي ومستمر, من خلال تحقيق الأهداف المرجوة من الشراكة بين وزارة الدفاع الوطني والشريك التكنولوجي الألماني ديملر والشركة الإماراتية آبار للاستثمار".