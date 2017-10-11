نمو الناتج الداخلي الخام بـ 5ر1% خلال الثلاثي الثاني لـ 2017

سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بنسبة 5ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2017 مقارنة بنفس الفترة في 2016 , حسب الديوان الوطني للإحصائيات.

و فيما يخص معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات فقد بلغ 1ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من العام الجاري (مقابل 5 ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2016 ) حسب نفس المصدر.

وحسب القيم الجارية عرف الناتج الداخلي الخام للثلاثي الثاني لسنة 2017 نموا بـ 9 ر5 بالمائة (مقابل 4 بالمائة لنفس الفترة من العام الذي سبق).

و قد ساهم هذا التطور في القيم الجارية وبالنظر إلى نمو الناتج الداخلي الخام أدى ذلك إلى ارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4ر4 بالمائة في الثلاثي الثاني من سنة 2017 (مقابل 9ر0 بالمائة لنفس الفترة من السنة الماضية)يحسب أرقام الديوان الوطني للإحصائيات.

و يذكر أن قانون المالية لسنة 2017 يتوقع نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بنسبة 9ر3 بالمائة.

المصدر: واج

وقد رفع صندوق النقد الدولي في تقريره العالمي الصادر الثلاثاء بشكل طفيف توقعاته بالنسبة للنمو في الجزائر لسنتي 2017 و 2018.

وتتوقع هذه المؤسسة المالية الدولية نموا بنسبة 5ر1 بالمائة في 2017 مقابل 4ر1 بالمائة التي كان قد توقعها في أفريل الماضي.

ومن المتوقع أن ينخفض النمو في الجزائر إلى حد أقل مما هو متوقع في 2018 إلى 8ر0 بالمائة مقابل 6ر0 بالمائة حسب توقعات أنجزت في أبريلي و يرتفع إلى 4ر2 بالمائة في 2022 حسب مؤسسة بريتون وودز.