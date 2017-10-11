جثمان الفقيد عبد القادر مالكي عضو مجلس الأمة يوارى الثرى ببشار

11/10/2017 - 21:21
مجتمع
ووري هذا الاربعاء بالمقبرة البلدية "سيدي البشير" ببشار جثمان الفقيد عبد القادر مالكي عضو مجلس الأمة الذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 72 سنة.
ووري هذا الاربعاء بالمقبرة البلدية "سيدي البشير" ببشار جثمان الفقيد عبد القادر مالكي عضو مجلس الأمة الذي وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 72 سنة.
و حضر مراسم تشييع جثمان الفقيد كل من والي بشار توفيق دزيري و نائب رئيس مجلس الأمة ي طوافشية زبير و عدد من أعضاء هذه الهيئة و مواطنين من ولاية بشار.
وقبل تعيينه عضوا بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسيي عرف المرحوم بنشاطه النقابي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين حيث شغل امينا وطنيا مكلف بالإعلام و بعمله الحزبي في التجمع الوطني الديمقراطي الذي كان أحد مؤسسيه. و كان رئيس مجلس الأمة يعبد القادر بن صالح قد وجه برقية تعزية إلى عائلة المرحوم أشاد فيها "برصيده النضالي الحافل كنقابي وبرلماني وخادمًا بإخلاص للوطن".
المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج