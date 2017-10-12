مساهل يشيد بالعلاقات الثنائية المميزة بين الجزائر وموريتانيا وآفاق تطوير التعاون التجاري بينهما

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل صباح هذا الخميس بنواكشوط ان لقائه مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كان "مثمرا" وتناول العلاقات الثنائية المميزة بين الجزائر وموريتانيا وافاق تطوير التعاون التجاري بعد ان تقرر فتح المعبر الحدودي بين البلدين وكذا الوضع في منطقة الساحل.

وأوضح مساهل في تصريح عقب استقباله من قبل الرئيس الموريتاني الذي سلمه رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،ان اللقاء "تناول العلاقات المتميزة التي تربط الجزائر بموريتانيا الشقيقة" مذكرا بالنتائج المحققة منذ

اجتماع الدورة 18 للجنة العليا المشتركة للتعاون في الجزائر في ديسمبر 2017.

وقال إن "تم التطرق الى التبادل التجاري الذي ما فتئ يتحسن يوما بعد يوم بين البلدين خصوصا ان الايام القليلة القادمة ستشهد فتح معرض دائم للمنتوجات الجزائرية في موريتانيا وسيتم كذلك في الايام المقبلة فتح معبر حدودي بين الجزائر وموريتانيا يربط بين تندوف وازويرات وستكون له انعكاساته الايجابية اولا لتعزيز العلاقات بين سكان المناطق الحدودية وثانيا فتح الباب لتبادل اقتصادي وتجاري اكبر بين البلدين الشقيقين".

كما جرى الحديث كذلك يضيف مساهل "حول مواضيع مختلفة مثل تكوين الطلبة الموريتانيين في الجزائر حيث هناك هذه السنة اكثر من مائتي طالب في ميادين متعددة منها الطب والصحة والفلاحة وفي مجال الشرطة والمجال العسكري".

وأكد وزير الشؤون الخارجية ان لقاءه مع الرئيس ولد عبد العزيز تناول كذلك أجندة الاتحاد الافريقي والوضع في المنطقة سواء تعلق الامر بمكافحة الارهاب أو المخدرات أو الجريمة المنظمة أو الهجرة السرية وهي قضايا تحتاج كما قال "لتنسيق اكثر بين دول المنطقة وهو ما يدخل في اطار تعزيز الامن بين بلداننا".

و"كان اللقاء مثمرا للغاية وكلفني فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز خلاله بنقل رسالة الى اخيه فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، يضيف الوزير.

من جهته نوه الرئيس الموريتاني "بجودة" العلاقات الثنائية مبرزا "ارادته في تعزيزها اكثر"مشددا على أهمية الاليات الثنائية الواجب استغلالها لاستكشاف السبل التي من شأنها دفع و تنويع التعاون بين البلدين".

وتأتي زيارة رئيس الدبلوماسية الجزائرية لموريتانيا في اطار جولة لبعض دول الساحل تشمل كذلك تشاد ومالي والنيجري يقوم خلالها بتسليم رسائل من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى رؤساء هذه الدول حول العلاقات الثنائية وتطور الأوضاع في المنطقة.