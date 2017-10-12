هنية يعلن التوصل لاتفاق بين فتح وحماس لإنهاء الانقسام برعاية مصرية

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية التوصل فجر هذا الخميس في القاهرة إلى اتفاق مع حركة "فتح" برعاية مصرية.

وقال عضو الدائرة الإعلامية في حركة "حماس" طاهر النونو في تصريح أورده مركز الإعلام الفلسطيني المقرب من الحركة "نزف إلى شعبنا وأمتنا الخبر التالي... رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية يعلن التوصل فجر اليوم إلى اتفاق بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية".

ولم يكشف هنية في تصريحه المقتضب تفاصيل الاتفاق الذي جاء بعد جولة ثانية من المباحثات استمرت قرابة 14 ساعة وانتهت فجر اليوم .

وبدأت أولى جولات الحوار بين "حماس" و"فتح" ظهر أول أمس الثلاثاء بالعاصمة المصرية حيث ناقش المجتمعون عددا من المواضيع تهم ملف المصالحة الفلسطينية ورفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف الأوضاع المعيشية في قطاع غزة .

وأكد بيان صدر عن الحركتين في وقت سابق أن أجواء إيجابية سادت المباحثات.

ووفق مسؤولين من الجانبين فإن المباحثات تركزت على تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية من تسلم مهام عملها في قطاع غزة وآليات تنفيذ اتفاقية 2011 بما في ذلك معالجة ملف الموظفين والمعابر.

وينص "اتفاق القاهرة" على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وانتخابات للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية إضافة إلى إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وترأس وفد حركة "فتح" في هذا الحوار عضو لجنتها المركزية عزام الأحمد بينما ترأس وفد "حماس" نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري .

وأعلن رئيس وفد "فتح" في هذا الحوار ي عزام الأحمدي في تصريح له اليوم أن مؤتمرا صحفيا سيعقد زوال اليوم بالقاهرة للحديث عن آخر التطورات بشأن اجتماعات المصالحة بين الحركتين .

وجاء إجراء هذا الحوار بين الحركتين على إثر قرار حركة "حماس" بحل لجنتها الإدارية الحكومية في غزة في الـ 17 سبتمبر الماضي وقدوم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إلى القطاع في ثاني أكتوبر الجاري واستلام وزرائها مقراتهم.