عبد الوهاب دربال للإذاعة :ضرورة مراجعة القوانين ذات البعد السياسي

شدد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات على أهمية إعادة النظر في القوانين ذات البعد السياسي كقانون الانتخابات وقانون الأحزاب.

وأبرز دربال في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة أن التجربة الميدانية للهيئة بينت عدة نقائص واختلالات تستلزم مراجعة القوانين ذات البعد السياسي مجتمعة وفي نفس الوقت إذ لا يمكن كما قال " مراجعة قانون الانتخابات و وإغفال قانون الأحزاب السياسية مثلا " لأن كلاهما مرتبط بالآخر وهذا بغرض إحداث توازن وتناغم بينهما أثناء تطبيقهما.

وأشار رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تخوض ثاني تجربة لها في محليات نوفمبر 2017 إلى أن إنجاح الانتخابات هي مهمة جماعية تشترك فيها الإدارة والأحزاب السياسية والهيئة مع الصحافة ويتقاسمون فيها الواجبات والالتزامات وفق ما يقتضيه القانون.

المصدر:الإذاعة الجزائرية