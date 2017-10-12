اكتشاف تدمير 10 قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير بعين الدفلى

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء بعين الدفلى عشر قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى، حسب ما أورده هذا الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وجاء في البيان "أنه في اطار مكافحة الارهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بعين الدفلى/ ن.ع.1 كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم الـ 11 اكتوبر2017 عشر(10)قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير و أغراض أخرى ".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وعين قزام /ن.ع.6 ثلاثة(03) مهربين وضبطت (03)شاحنات ومركبتين(02) رباعيتي الدفع و(4ر 3)اطنان من المواد الغذائية و 8400 لتر من الوقود، في حين أوقفت مفرزة اخرى بورقلة /ن.ع.4 ، مهربا وضبطت شاحنة و(07)مركبات و (4261) وحدة من مختلف المشروبات .كما ضبط عناصر الدرك الوطني بأم البواقي/ن.ع.5 ،مركبة و(3250) حزمة سجائر".

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بوهران ومستغانم /ن.ع.2 و عنابة /ن.ع.5 ، محاولات هجرة غير شرعية ل(98) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع ، فيما تم توقيف(35)مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بورقلة وتلمسان وبشار و أدرار".