تنصيب العميد غالي بلقصير رئيسا لأركان قيادة الدرك الوطني خلفا للواء عمار بهلولي

أشرف قائد الدرك الوطني, اللواء نوبة مناد,هذا الخميس, على مراسم تنصيب العميد غالي بلقصير في منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للواء عمار بهلولي, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "طبقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2017, المتضمن التعيين في وظائف رئيس أركان الدرك الوطني, أشرف قائد الدرك الوطني, اللواء نوبة مناد, بمقر قيادة الدرك الوطني بالشراقة, الخميس 12 أكتوبر 2017, على مراسم تنصيب العميد غالي بلقصير في منصب رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للواء عمار بهلولي".