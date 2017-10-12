ترتيب الاتحادية الدولية لكرة السلة: الجزائر تتراجع إلى المرتبة 86 عالميا

تراجعت الجزائر إلى المرتبة 86 في الترتيب العالمي الجديد ''رجال'' للاتحادية الدولية لكرة السلة برصيد 29.3 نقطة, حسب الترتيب الذي نشرته هذا الخميس الهيئة الدولية.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية سيطرتها على الترتيب العالمي برصيد 819.6 نقطة متفوقة على اسبانيا برصيد 693.2 نقطة وصربيا ب 641 نقطة.

وجاءت نيجيريا في مقدمة الدول الإفريقية حيث احتلت المرتبة 26 برصيد 211.3 نقطة بينما حلت تونس حاملة لقب افريقيا في المرتبة 45 بـ 119.9 نقطة.

وخسر المنتخب الوطني الذي غاب عن البطولة الإفريقية الأخيرة التي جرت وقائعها بتونس في شهر سبتمبر المنصرم, 18 مركزا في الترتيب الجديد.

ويعتمد هذا الترتيب على المواجهات الرسمية التي يخوضها الـ 149 منتخب. ويتم تحديثه عقب كل مرحلة تصفوية وبعد اختتام كل منافسة خاصة بالاتحادية الدولية للعبة.

ويأخذ الترتيب بعين الاعتبار كل اللقاءات التي تلعب من دور التصفيات الجهوية إلى غاية نهائي كأس العالم, كما يعتمد على نتائج الدورة الأولمبية وكأس القارات.

وكان النظام السابق يعتمد فقط على المنافسات ونتائجها النهائية.

والمبدأ الأساسي لهذا الترتيب الجديد هو أن مكافئة كل لقاء هو 1000 نقطة تقسم على الفريقين بالاعتماد على الفارق في نهاية المواجهة. وتزداد قيمة النقاط حسب دور المنافسة الجارية وهذا ما يعني أن الفوز في الأدوار المتقدمة في المنافسات الرئيسية للاتحادية الدولية يسمح بكسب نقاط أكثر.

كما يعطي هذا الترتيب الجديد أهمية كبيرة للمنتخبات الفائزة خارج قواعدها والتي تطيح بفرق أحسن منها ترتيبا.

ويطبق حاليا هذا الترتيب على المنتخبات الوطنية أكابر ''رجال'' فقط وتطمح الهيئة الدولية تطبيقه في المستقبل على منتخبات السيدات ''أكابر'' ومنتخبات الأصاغر ''ذكور وإناث''.