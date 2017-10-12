البطولة العربية للأندية لسباق الدراجات : 85 دراجا منتظرون ببسكرة بدءا من هذا الجمعة

يشارك 85 دراجا في البطولة العربية للأندية الأبطال لسباق الدراجات الهوائية في طبعتها الـ 9 التي تنطلق هذا الجمعة ببسكرة (425 كلم جنوب شرق الجزائر) حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة بالولاية أحمد يحياوي.

و يتضمن برنامج المنافسة سباق ضد الساعة (حسب الفرق) وسباق ضد الساعة (فردي) وسباق على الطريق مع تخصيص يوم راحة للدراجين وفقا لنفس المصدر.

ويمثل المتنافسون في هذه الدورة عديد البلدان العربية على غرار تونس وليبيا ومصر والإمارات العربية المتحدة حسب ما أوضحه يحياوي.

و قد تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية والتنظيمية لأجل إنجاح هذه التظاهرة الرياضية وفقا لنفس المصدر.

وتنظم هذه التظاهرة الرياضية التي تدوم أربعة أيام بالتعاون بين الاتحاد العربي للدراجات و الاتحادية الجزائرية للدراجات الهوائية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لولاية بسكرة حسب ما ذكره المنظمون.

المصدر:واج