كرة السلة / القسم الوطني الأول رجال: "البرايجية" يطيحون بفريق سطاوالي

تفوق نادي اتحاد برج بوعريريج على نادي سطاوالي بنتيجة (80-76 / الشوط الأول 35-31)، في مباراة مقدمة عن الجولة الأولى من بطولة الجزائر لكرة السلة أكابر (القسم الوطني الأول)، هذاالخميس بسطاوالي (الجزائر).

و كانت النتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين في الربع ساعة الأول من اللقاء (21-21)، بعدها عرف "البرايجية" كيف يوسعون الفارق إلى أربع نقاط لصالحهم (35-31) قبل الالتحاق بغرف تبديل الملابس، ليحافظوا على هذا التقدم في الشوط الثاني : (58-53) في الشوط الثالث و (80-76) عند الصافرة النهائية لكم اللقاء.

و تلعب باقي مباريات هذه الجولة الافتتاحية المقررة يوم الجمعة حسب البرنامج الآتي :

- الجمعة 13 أكتوبر 00ر16سا :

-- نصر حسين داي - اتحاد الجزائر

-- المجمع البترولي - اولمبي برج بوعريريج

-- ربيع العلمة - اتحاد البليدة

-- وداد بوفاريك - نادي ورقلة

-- اولمبي باتنة - نادي جسر قسنطينة

-- اتحاد سطيف - رائد قسنطينة

-- شباب الدار البيضاء - اولمبي مليانة.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج