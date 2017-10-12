كرة السلة / القسم الوطني الأول رجال: "البرايجية" يطيحون بفريق سطاوالي

12/10/2017 - 21:24

تفوق نادي اتحاد برج بوعريريج على نادي سطاوالي بنتيجة (80-76 / الشوط الأول 35-31)، في مباراة مقدمة عن الجولة  الأولى من بطولة الجزائر لكرة السلة أكابر (القسم الوطني الأول)، هذاالخميس بسطاوالي (الجزائر).

و كانت النتيجة تشير إلى التعادل بين الفريقين في الربع ساعة الأول من اللقاء (21-21)، بعدها عرف "البرايجية" كيف يوسعون الفارق إلى أربع نقاط لصالحهم (35-31) قبل الالتحاق بغرف تبديل الملابس، ليحافظوا على هذا التقدم في الشوط الثاني : (58-53) في الشوط الثالث و (80-76) عند الصافرة النهائية لكم اللقاء.

و تلعب باقي مباريات هذه الجولة الافتتاحية المقررة يوم الجمعة حسب البرنامج الآتي :

        - الجمعة 13 أكتوبر  00ر16سا :

--  نصر حسين داي  - اتحاد الجزائر 

-- المجمع البترولي   - اولمبي برج بوعريريج 

-- ربيع العلمة         - اتحاد البليدة 

-- وداد بوفاريك       - نادي ورقلة  

-- اولمبي باتنة        - نادي جسر قسنطينة 

-- اتحاد سطيف       - رائد قسنطينة 

-- شباب الدار البيضاء  - اولمبي مليانة.

 

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج

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