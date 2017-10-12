الرابطة المحترفة الأولى : اتحاد بلعباس يفوز برباعية على شبيبة القبائل

فاز فريق اتحاد بلعباس على ضيفه شبيبة القبائل هذا الخميس بنتيجة (4-1) ضمن مباراة مقدمة عن الجولة السادسة من بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم المستمرة يومي الجمعة والسبت.

وسجل أهداف اللقاء كل من بلحوسيني (23 و 26) وبلحول (70) وخرباش (90+4) لفائدة الاتحاد وبوخنشوش (47 ض ج) للشبيبة.

وبهذا يرتقي "العباسية" إلى الصف الثالث بـ10 نقاط رفقة شبيبة الساورة وشباب قسنطينة، في حين تتراجع الشبيبة إلى المرتبة السادسة بـ 8 نقاط رفقة مولودية وهران ونادي بارادو ودفاع تاجنانت.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، وضمن نفس الجولة، فاز دفاع تاجنانت على اتحاد البليدة في حين تعادل نصر حسين داي أمام نادي بارادو (1-1).

الخميس:

نصر حسين داي - نادي بارادو 1 - 1

دفاع تاجنانت - إتحاد البليدة 1 - 0

إتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 4 - 1

الجمعة، 13 أكتوبر 2017:

بالجزائر (ملعب 20 أوت 1955): شباب بلوزداد - شبيبة الساورة (00ر16)

بسطيف (ملعب 8 ماي 1945): وفاق سطيف - أولمبي المدية (00ر17)

ببسكرة (ملعب العالية): إتحاد بسكرة - شباب قسنطينة (00ر16)

السبت، 14 أكتوبر 2017:

لم يعين الملعب: اتحاد الحراش - مولودية وهران (00ر16)

مؤجل إلى تاريخ لاحق:

لم يعين الملعب: مولودية الجزائر - إتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1.شباب بلوزداد 11 5

--. وفاق سطيف 11 5

3. شباب قسنطينة 10 5

--. شبيبة الساورة 10 5

--. اتحاد بلعباس 10 6

6. مولودية وهران 8 5

--. شبيبة القبائل 8 6

--. دفاع تاجنانت 8 6

--. نادي بارادو 8 6

10. نصر حسين داي 7 6

11. اتحاد الجزائر 5 4

--. مولودية الجزائر 5 5

--. أولمبي المدية 5 5

14.اتحاد بسكرة 4 5

15. اتحاد الحراش 1 4

--. اتحاد البليدة 1 6.

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج