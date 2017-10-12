29 حالة وفاة وأكثر من 700 جريح خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 بولاية الجزائر

تم تسجيل 29 حالة وفاة و 748 جريح من خلال 657 حادث جسماني كحصيلة للحوادث المرورية ،خلال تسعة أشهر الأولى ل 2017 بولاية الجزائر حسبما أفاد به هذا الخميس الملازم الأول للشرطة مولود إبعزاتن المكلف بالإعلام والاتصال بأمن ولاية الجزائر.

وقال الملازم الأول إبعزاتن على هامش إحياء اليوم الوطني للسلامة المرورية المصادف لـ 13 أكتوبر بـ"منتزه الصابلات بحسين داي " أن مصالح أمن ولاية الجزائر سجلت خلال تسع أشهر الأولى من سنة 2017 كحصيلة نتيجة حوادث المرور وفاة 29 شخصا و جرح 748 آخر مؤكدا أن السبب الرئيسي في هذه الحوادث هو عدم احترام قواعد المرور.

وحسب المسؤول الأمني فان هذه الحصيلة قد عرفت انخفاضا في عدد الوفيات سنة 2017 بالمقارنة مع نفس الفترة لسنة 2016 حيث بلغ عددهم خلال السنة الماضية 34 متوفى لينخفض إلى 29 متوفى سنة 2017 مضيفا أن عدد الجرحى بلغ سنة 2016 ما يعادل 728 جريح ليرتفع سنة 2017 إلى 748 جريح.

وتسبب العنصر البشري (عدم احترام قواعد قانون المرور) في 651 حادث مقابل (04) بسبب العوامل المرتبطة بالمركبة و (02) بسبب عوامل المحيطي يبرز المسؤول.

وتم تسجيل في غضون نفس الفترة 9689 جنحة مرورية و 21689 حالات توقيف و 8671 حالات وضع المركبات في الحظيرة يضيف المتحدث.

أما بخصوص حالات سحب رخص السياقة بسبب عدم احترام قواعد قانون المرور فقد تم سحب خلال التسع الأشهر الأولى لسنة 2017 ما يعادل 29933 رخصة سياقة مقابل 38520 في ذات الفترة من سنة 2016 يقول الملازم الأول أبعزاتن.

و قد تنظيم على مستوى منتزه الصبلات بحسين داي معرضا حول الوسائل المستعملة من طرف مصالح أمن ولاية الجزائر لضمان السلامة المرورية و كذا تنصيب حظيرة للتربية المرورية بهدف غرس الثقافة المرورية لفائدة الأطفال باعتبارهم أنهم سيكونون سائقين في المستقبل يقول المسؤول.

و أضاف أن هذه التظاهرة تم تعميمها على مستوى الدوائر الإدارية الـ 13 لولاية الجزائر مع تنظيم خرجات ميدانية على مستوى مفترق الطرقات المتواجدة بالعاصمة أين تم توزيع مطويات تضم نصائح و إرشادات لفائدة مستعملي الطريق للتخفيض من حوادث المرور.