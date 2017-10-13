الشركة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية تعلن عن تنظيف سككها

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها أنها ستنظم عملية تنظيف لخطوط السكة الحديدية على امتداد 14 كلم ابتداء من الساعة الثامنة صباحا انطلاقا من المحطة المركزية بالعاصمة إلى محطة الحراش.

وأوضح المصدر أنه إلى جانب عمال الشركة سيساهم مواطنون متطوعون و أعضاء في الكشافة و جمعيات في هذه العملية الواسعة لتنظيف الخطوط السكة الحديدية بالعاصمة على طول 14 كلم.

و ختم البيان بأن الشركة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى تحسيس المواطنين باحترام المحيط و تغيير سلوكاتهم من أجل سكة خالية من الأوساخ.