انطلاق أشغال الملتقى الدولي حول " الذاكرة السينماتوغرافية " هذا السبت

13/10/2017 - 12:58

يشرف السيد عز الدين ميهوبي، وزير الثقافة، على الافتتاح الرسمي لأشغال الملتقى الدولي حول: " الذاكرة السينماتوغرافية : كيفية حماية التراث السينماتوغرافي"، يوم السبت 14 أكتوبر 2017 على الساعة التاسعة صباحا (09:00 سا) بالمكتبة الوطنية الحامة الجزائر العاصمة.
الملتقى من تنظيم وزارة الثقافة بالتعاون مع الإتحاد الأوربي، في إطار برنامج دعم حماية وتثمين التراث الثقافي في الجزائر، بمشاركة عدد من الخبراء الجزائريين و الأوربيين و يدوم يومي 14 و 15 أكتوبر 2017 .
يتم خلاله تحضير وإعداد مشروع برنامج عمل خاص لحماية التراث السينمائي من خلال الذاكرة الفيلمية، كما سيتم التطرق إلى كيفية مرافقة تطبيق سياسة وطنية في مجال حماية التراث السمعي البصري.
 

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