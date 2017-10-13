الجزائر-التشاد: السيد مساهل يسلم رسالة من الرئيس بوتفليقة لنظيره التشادي

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل اليوم الجمعة بأمجاراس (التشاد) في إطار جولته إلى عواصم دول الساحل من قبل الرئيس التشادي ادريس ديبي ايتنو الذي سلمه"رسالة أخوة و تقدير"من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وتمحورت الرسالة حول "تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشاد الرئيس ديبي "بنوعية العلاقات الثنائية والديناميكية التي تطبعها منذ زيارة الدولة التي أجراها إلى الجزائر في ديسمبر 2014 والتي شكلت مرحلة هامة في العلاقات بين الجزائر والتشاد".

في ذات السياق"جدد التأكيد على التزام بلده بمواصلة التشاور مع الجزائر من أجل تعزيز أكثر للتعاون الثنائي وتكثيف المبادلات بين البلدين".

كما تطرق الرئيس التشادي إلى الوضع في المنطقة وركز بشكل خاص على "التهديدات والتحديات التي تشهدها سيما الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".

في هذا الإطار أكد على"أهمية مواصلة دول المنطقة التنسيق والتشاور على أعلى مستوى من أجل مواجهة هذه التحديات ووضع حد للتهديدات التي لا تزال تعيق جهود التنمية في دول المنطقة"، كما تطرق الرئيس ديبي إلى أوضاع النزاع في المنطقة خاصة في مالي وليبيا.

من جهته أشاد السيد مساهل بتطبيق القرارات التي اتخذها رئيسا البلدين السيد عبد العزيز بوتفليقة وإدريس ديبي ايتنو خلال الزيارة التي أجراها هذا الأخير إلى الجزائر، إضافة إلى تلك المتخذة خلال انعقاد آخر لجنة مشتركة عام 2014،هذا وجدد الوزير الجزائري "التزام الجزائر وحرصها على تطوير علاقاتها مع التشاد".

كما تضمنت الرسالة التي نقلها السيد مساهل الأوضاع في المنطقة حيث أكد المسؤول الجزائري في هذا الصدد أن"الوضع الصعب الذي تشهده المنطقة بفعل الإرهاب وعلاقاته الخطيرة مع الجريمة المنظمة يستدعي تشاروا عميقا بين البلدين حول مسائل الأمن الإقليمي".

وأضاف البيان أن الطرفين تطرقا خلال تبادلهما لوجهات النظر إلى "المسائل المدرجة في جدول أعمال الاتحاد الإفريقي، حيث أبدى الطرفان توافقا حول ضرورة المحافظة على لحمة ووحدة الصفوف لمواجهة التحديات التي تواجهها القارة السمراء".

كما كلف الوزير التشادي وزير الشؤون الخارجية الجزائري بتبليغ "تحياته الأخوية وكل مشاعر الاحترام والتقدير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".