حاج جيلاني :الانتخابات المحلية مناسبة "لإسماع صوت جبهة القوى الاشتراكية"

صرح الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية محمد حاج جيلاني اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن الانتخابات المحلية المزمع تنظيمها يوم 23 نوفمبر 2017 يجب أن تكون مناسبة "لإسماع صوت" حزبه.

وأكد حاج جيلاني في كلمة ألقاها لدى افتتاح أشغال جامعة الحزب يقول "لنجعل من الحملة الانتخابية المقبلة محطة لإسماع صوت جبهة القوى الاشتراكية ألا وهو صوت الحرية و العدالة و الديمقراطية".

وتعتبر جبهة القوى الاشتراكية أن مشاركتها في الانتخابات المحلية المقبلة ب 366 قائمة "لا تندرج في إطار منطق تقاسم للسلطة وإنما في إطار تعزيز مكاسب النضال السياسي و الاجتماعي و توسيع مجال المقاومة في بلادنا".

وقال المسؤول الأول لجبهة القوى الاشتراكية أن عهدة انتخابية تعني "التزاما بمباشرة نضال سياسي بطريقة سلمية على مستوى البلديات و الولايات" مؤكدا أن مرشحي الحزب "سيواصلون بأدوات يخولها لهم القانوني النضال السياسي الذي يشنّونه كمناضلين ضمن المجتمع".

وأضاف السيد حاج جيلاني أن جبهة القوى الاشتراكية ستشارك في المحليات المقبلة تحت شعار "التضامن المحلي لبناء الوفاق وطني" مؤكدا أن مفهوم التضامن يشكل "أحد الأسس الإيديولوجية التي يقوم عليها حزبنا" و "نطمح إلى أن يقوم عليه مجتمعنا".

وتجدر الإشارة إلى أن أشغال جامعة جبهة القوى الاشتراكية ستتواصل يوم السبت بعقد مجلس وطني للحزب سيتوج بالمصادقة على لائحة سياسية.

المصدر: واج