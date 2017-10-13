الأرندي سيدخل الانتخابات ب48 قائمة للمجالس الولائية و 1521 قائمة للمجالس البلدية

13/10/2017 - 17:20

يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات  المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل ب 48 قائمة للمجالس الشعبية الولائية و 1521 قائمة  للمجالس الشعبية البلدية ، حسب ما أورده التجمع على موقعه الرسمي.

وأوضح ذات المصدر أنه خلال لقاء أشرف عليه اليوم الجمعة الأمين العام للتجمع  الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وضم أمناء المكاتب الولائية بحضور أعضاء  المكتب الوطني، تمت الإشارة إلى أن "دراسة قوائم التجمع المودعة على مستوى المصالح الولائية المختصة الوطني أفضت إلى رفض 549 ترشح بما فيهم 51 مترشحا  أعيد قبول ترشحهم من طرف العدالة".

كما سمح هذا اللقاء --حسب نفس المصدر-- بضبط "الإجراءات المتعلقة بالحملة  الانتخابية للتجمع".

 

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