الأرندي سيدخل الانتخابات ب48 قائمة للمجالس الولائية و 1521 قائمة للمجالس البلدية

يشارك التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل ب 48 قائمة للمجالس الشعبية الولائية و 1521 قائمة للمجالس الشعبية البلدية ، حسب ما أورده التجمع على موقعه الرسمي.

وأوضح ذات المصدر أنه خلال لقاء أشرف عليه اليوم الجمعة الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وضم أمناء المكاتب الولائية بحضور أعضاء المكتب الوطني، تمت الإشارة إلى أن "دراسة قوائم التجمع المودعة على مستوى المصالح الولائية المختصة الوطني أفضت إلى رفض 549 ترشح بما فيهم 51 مترشحا أعيد قبول ترشحهم من طرف العدالة".

كما سمح هذا اللقاء --حسب نفس المصدر-- بضبط "الإجراءات المتعلقة بالحملة الانتخابية للتجمع".