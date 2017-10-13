الصحراء الغربية: كوهلر في زيارة إلى مخيمات اللاجئين الأسبوع المقبل

أعلن سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر اليوم الجمعة ان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر سيقوم بزيارة إلى مخيمات اللاجئين يومي 18 و19أكتوبر الجاري .

وتعد هذه الزيارة الأولى له في المنطقة منذ تعيينه في سبتمبر الفارط من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كمبعوث خاص له في الصحراء الغربية خلفا لكريستوفر روس.

وينوي المبعوث الخاص الاممي إلى الصحراء الغربية القيام بزيارة إلى المنطقة من اجل إعادة بعث مسار السلام بعد تجميد دام 5 سنوات بسبب العراقيل المغربية.

ويذكر أن ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أحمد بوخاري قد جدد تأكيده الأسبوع الفارط بنيويورك للجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بتصفية الاستعمار على الالتزام التام للطرف الصحراوي بالعمل مع المبعوث الجديد هورست كوهلر المنتظر في المنطقة من أجل إعادة بعث المسار الاممي.

وأردف المتحدث يقول كان موقفنا ثابتا وواضحا وشفافا مضيفا أنه موقف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إزاء مسألة تصفية الاستعمار التي يحكمها مبدأ حق تقرير المصير.

وسبق لجبهة البوليساريو أن عبرت عن إرادتها في التعاون مع السيد كوهلر لإنجاح مهمته وذلك خلال استلامه لمهامه يوم 8 سبتمبر بنيويورك حيث دعت الجبهة الأمم المتحدة إلى السرعة في إيجاد حل عادل ونهائي لمسألة الصحراء الغربية عبر احترام الحق المشروع للصحراويين في تقرير مصيرهم واستقلالهم مع تطبيق القرار (2351) الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة.

وعقد السيد كوهلر (رئيس ألمانيا سابقا) العديد من اللقاءات والمشاورات من اجل إعادة بعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمغربي حيث تحادث خاصة مع وفد من البوليساريو بقيادة المنسق الصحراوي مع المينورسو محمد خداد حول أفق المسار الأممي بالصحراء الغربية.

وسيكون على المبعوث الاممي الجديد ان يقدم تقريره الأول حول الصحراء الغربية في غضون 6 أشهر.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وعد شهر ابريل الفارط بإعادة بعث المفاوضات المتوقفة منذ عام 2012 بديناميكية جديدة.

للتذكير فان الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي فهي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و تعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ سنة 1975 بدعم من فرنسا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية