الرابطة المحترفة الأولى (الجولة السادسة): شباب قسنطينة متصدرا جديدا للبطولة

نصب فريق شباب قسنطينة نفسه رائدا جديدا للبطولة الوطنية عندما عاد بانتصار ثمين من تنقله لمواجه اتحاد بسكرة (1-2)، مغتنما فرصة تعثر المتصدرين السابقين، حيث تعادل شباب بلوزداد فوق ميدانه أمام شبيبة الساورة (1-1)، تاركا بالتالي كرسي الريادة لأول مرة منذ انطلاق البطولة، وعاش وفاق سطيف نفس السيناريو بعدما فرض عليه ضيفه أولمبي المدية نتيجة التعادل السلبي (0-0)، عقب إجراء المباريات المتقدمة من الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وعرف الشباب القسنطيني كيفية التفاوض في الرحلة التي قادته إلى مدينة الزيبان، عندما رجع بالزاد كاملا أمام الصاعد الجديد اتحاد بسكرة (1-2) الذي يبدو أنه لم يتأقلم بعد مع وتيرة بطولة الرابطة الأولى، وتقدم أشبال المدرب عمراني في النتيجة بفضل ثنائية المتألق عبيد في الدقيقتين (36 و 60)، بينما قلص الفارق لأصحاب الأرض باقيلي عند الدقيقة (86).

وبهذه النتيجة يصعد أبناء قسنطينة إلى المركز الأول في ترتيب البطولة برصيد 13 نقطة، في وقت يقبع أشبال المدرب بلعطوي في المركز الـ 14 بمجموع أربع نقاط.

وترك شباب بلوزداد كرسي الصدارة للقسنطينيين لأول مرة بعد مرور ست جولات من المنافسة، بعدما اكتفى بنتيجة التعادل فوق ميدانه 20 أوت بالعناصر أمام ضيفه العنيد شبيبة الساورة (1-1)ن بالرغم من أن أصحاب الأرض افتتحوا باب التهديف مبكرا عبر عيشي في الدقيقة (18)،لكن فرحة العاصميين لم تدم طويلا، حيث صفر حكم اللقاء ضربة جزاء لأبناء بشار، ضيعها المهاجم جاليت وصدها الحارس صالحي، قبل أن يتابع جاليت الكرة ويوقع هدف التعادل في الدقيقة (22). لينزل الشباب إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة رفقة وفاق سطيف وتبقى شبيبة الساورة قريبا من كوكبة الطليعة (رابعا بـ 11 نقطة).

الوفاق اصطدم بضيف عنيد اسمه أولمبي المدية الذي فرض نتيجة التعادل السلبي على حامل اللقب بعقر دياره (0-0)، ليبقى"النسر السطايفي"مرافقا لشباب بلوزداد لكن عقب هذه الجولة في المركز الثاني (12 نقطة)، بينما أضاف أشبال المدرب سليماني النقطة السادسة لحسابهم تضعهم لوحدهم في المرتبة الـ 11.

وفي المباريات المقدمة عن الجولة السادسة التي لعبت أمس الخميس، فاز فريق اتحاد بلعباس على ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة (4-1)،حيث سجل أهداف اللقاء كل من بلحوسيني (23 و 26) وبلحول (70) وخرباش (90+4) لفائدة الاتحاد وبوخنشوش (47 ض ج) للشبيبة.

وبهذا يرتقي"العباسية"بمفردهم إلى الصف الخامس ب10 نقاط، في حين تتراجع الشبيبة إلى المرتبة السادسة ب8 نقاط رفقة مولودية وهران ونادي بارادو ودفاع تاجنانت الذي فاز هو الأخر على اتحاد البليدة في حين تعادل نصر حسين داي أمام نادي بارادو (1-1).

وانطلقت الجولة السادسة أمسية الخميس ثم تواصلت اليوم الجمعة لتختتم غدا السبت بالمباراة بين اتحاد الحراش و مولودية وهران، فيما اجل الداربي العاصمي الكبير بين مولودية الجزائر و اتحاد الجزائر إلى وقت لاحق.

النتائج الجزئية والترتيب

الخميس 12 أكتوبر:

نصر حسين داي - نادي بارادو 1 - 1

دفاع تاجنانت - إتحاد البليدة 1 - 0

إتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 4 - 1

الجمعة 13 أكتوبر 2017 :

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة 1 - 1

إتحاد بسكرة - شباب قسنطينة 0 - 2

وفاق سطيف - أولمبي المدية (جارية حاليا)

السبت 14 أكتوبر 2017:

بالجزائر (ملعب 20 أوت) : اتحاد الحراش - مولودية وهران (00ر16)

مؤجل إلى تاريخ لاحق:

مولودية الجزائر - إتحاد الجزائر

الترتيب نقاط لعب

1. شباب قسنطينة 13 6

2. شباب بلوزداد 12 6

3. وفاق سطيف 11 5

--. شبيبة الساورة 11 6

5. اتحاد بلعباس 10 6

6. مولودية وهران 8 5

--. شبيبة القبائل 8 6

--. دفاع تاجنانت 8 6

--. نادي بارادو 8 6

10. نصر حسين داي 7 6

11. اتحاد الجزائر 5 4

--. مولودية الجزائر 5 5

--. أولمبي المدية 5 5

14.اتحاد بسكرة 4 6

15. اتحاد الحراش 1 4

--. اتحاد البليدة 1 6.

المصدر: وكالة الأنباء