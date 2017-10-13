مساهل بباماكو للمشاركة في اشغال الندوة الاقليمية حول الامن في مالي و الساحل

13/10/2017 - 12:48

يشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل في اشغال الندوة الاقليمية حول الامن في مالي وفي الساحل واثاره على غرب افريقيا، حيث ستجري على المستوى الوزاري السبت 14 اكتوبر 2017 ، حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الجمعة.
واوضح ذات المصدر بأن"هذه الندوة التي ستنظم تحت الرعاية السامية للرئيس المالي ابراهيم ابوبكر كايتا وبالتعاون الوثيق مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة ستضم عديد الاطراف الفاعلة سيما بلدان المنطقة والاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي وكذا ممثلي منظمات اقليمية ودولية".
وخلص البيان ذاته الى ان الهدف الرئيسي من الندوة يتمثل"في تقييم الوضع الامني في مالي وفي المنطقة وتحديد الاجراءات التي يمكن اتخاذها على مستوى المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا من اجل رفع التحديات التي تواجهها بلدان المنطقة".

المصدر : الإذاعة الجزائرية - وأج

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