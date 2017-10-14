وفاة 10 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح خلال 48 ساعة لقي 10 أشخاص حتفهم في 9 حوادث مرور وأصيب 19 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة خلال الفترة الممتدة ما بين 12 الى 14 أكتوبر 2017 حسب ما ورد السبت في بيان لمصالح الحماية المدنية.

وسجلت أثقل حصيلة حسب ذات المصدر على مستوى ولاية النعامة بوفاة 04 أشخاص و إصابة شخص واحد بجروح على إثر انقلاب سيارة على مستوى طريق الوطني رقم 22 ببلدية مكمن بن عمار.

كـما تدخلت نفس المصالح بولاية أدرار لانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 21 سنة توفي إثر انهيار جدار لإسطبل مصنوع من الطوب بالمكان المسمى قصر كنتور ببلدية أولاد عيسى.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية