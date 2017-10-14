طمـار : متمسكون بتنفيذ البرامج السكنية المبرمجة والقضاء على أزمة السكن

14/10/2017 - 13:18

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار هذا السبت بالجزائر أن دائرته الوزارية متمسكة وبـ "إصرار" بتنفيذ البرامج السكنية المبرمجة و العمل متواصل  للقضاء على أزمة السكن في  البلاد مع الحرص على تكريس اللامركزية  في بعض قرارات القطاع .

وقال الوزير في كلمته خلال افتتاح حفل تسليم جائزة الهندسة المعمارية لسنة  2016نظم قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة، حضره العيديد من أعضاء الطاقم  الحكومي " متمسكون بإصرار على تنفيذ البرامج السكنية و ماضون قدما للقضاء على  أزمة السكن ". 

وأضاف الوزير قوله " تبنينا خطة طريق متناسقة مع مخطط عمل الحكومة ي من خلال  الاستمرار في مشاريع السكن بمختلف الصيغ  و مواصلة انجاز مشاريع السكن الترقوي  المدعم في صيغتها الجديدة ".

وتابع الوزير يقول " نعمل حاليا على تقييم الترسانة القانونية المتعلقة  بمشاريع التهيئة والتعمير لدمج الصيغ الجديدة وفقها " .

كما جدد الوزير تأكيده بأن الوزارة حريصة على " تكريس اللامركزية في بعض  القرارات  الخاصة بالقطاع "

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

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