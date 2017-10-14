طمـار : متمسكون بتنفيذ البرامج السكنية المبرمجة والقضاء على أزمة السكن

أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار هذا السبت بالجزائر أن دائرته الوزارية متمسكة وبـ "إصرار" بتنفيذ البرامج السكنية المبرمجة و العمل متواصل للقضاء على أزمة السكن في البلاد مع الحرص على تكريس اللامركزية في بعض قرارات القطاع .

وقال الوزير في كلمته خلال افتتاح حفل تسليم جائزة الهندسة المعمارية لسنة 2016نظم قصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة، حضره العيديد من أعضاء الطاقم الحكومي " متمسكون بإصرار على تنفيذ البرامج السكنية و ماضون قدما للقضاء على أزمة السكن ".

وأضاف الوزير قوله " تبنينا خطة طريق متناسقة مع مخطط عمل الحكومة ي من خلال الاستمرار في مشاريع السكن بمختلف الصيغ و مواصلة انجاز مشاريع السكن الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة ".

وتابع الوزير يقول " نعمل حاليا على تقييم الترسانة القانونية المتعلقة بمشاريع التهيئة والتعمير لدمج الصيغ الجديدة وفقها " .

كما جدد الوزير تأكيده بأن الوزارة حريصة على " تكريس اللامركزية في بعض القرارات الخاصة بالقطاع "

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج