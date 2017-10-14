الانطلاق في التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية بداية من هذا الأحد

تنطلق هذا الأحد الحملة الوطنية للتلقيح ضد انفلونزا الموسومية، حيث خصصت وزارة الصحة مليونين ونصف جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا.

وحسب الوصاية فإن الفئات الأكثر عرضة للفيروس وأكثر حاجة إلى هذا اللقاح استفادت من قرابة 3ر1 مليون جرعة خلال الموسم 2016/ 2017 مما جعل المصابين بالأمراض المزمنة والحوامل والأطفال وفئة المسنين أكثر حماية من قبل.

وأكد المدير العام للوقاية على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، البروفيسور جمال فورار في تصريح للقناة الأولى أن الإنفلونزا بالرغم من كونها مرض غي خطير إلاّ أنه يمكن أن ينجر عنه مضاعفات خطيرة خصوصا بالنسبة للكبار السن والحوامل والأطفال.

من جهتها، خصصت مديرية الصحة والسكان لولاية الجزائر أزيد من 70 ألف جرعة من اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية لموسم (2018/2017) ، حسبما أكده اليوم السبت السيد محمد ميراوي المدير الولائي للقطاع.

و أوضح السيد ميراوي أنه و في إطار حملة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية التي ستنطلق يوم هذا الأحد تم تخصيص لولاية الجزائر 70.380 جرعة لقاح ستوزع عبر 22 عيادة متعددة الخدمات و 10 مؤسسات صحية جوارية بالعاصمة.

و يبقى الأشخاص الذين يمكنهم التلقيح - كما قال - أولئك المعرضين لخطر المضاعفات الناجمة عن الإصابة بفيروس الأنفلونزا الموسمية لاسيما منهم البالغين 65 سنة وأكثر والمصابين بأمراض مزمنة كأمراض القلب والأمراض الرئوية المزمنة وأمراض السكري والبدانة والكلى والنساء الحوامل.

و تنجم الإصابة بالأنفلونزا الموسمية عن عدوى حادة للفيروس بالجهاز التنفسي غالبا ما تكون " هينة " لكنها تقد تتطور إلى تعقيدات قد تؤدي إلى الوفاة حسب حدة الفيروس وضعف الأشخاص الذين يتعرضون له مما يدفع بالسلطات العمومية إلى تعزيز الوقاية للتصدي لانتشار هذه الإصابة.

وحسب أرقام وزارة الصحة فانه لم يتم خلال الموسم 2016/ 2017 الإبلاغ إلا عن 15 حالة في حين لم تسجل الوزارة أية حالة وفاة مقارنة بالموسم الذي سبقه 2015 /2016 الذي عرف تسجيل 300 حالة شديدة تسببت في وفاة 30 شخصا.