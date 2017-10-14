فتح المرحلة الوطنية للأرضية الرقمية لتوظيف الأساتذة الاحتياطيين في 6 نوفمبر القادم

أعلنت وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريت اليوم السبت، أن فتح المرحلة الوطنية للأرضية الرقمية للتوظيف الخاص بأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث (ابتدائي، متوسط، ثانوي) سيكون ابتداء من 6 نوفمبر القادم على موقع الأرضية و ذلك أمام الناجحين الاحتياطيين في مسابقات التوظيف.

وكتبت الوزيرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن "فتح المرحلة الوطنية للأرضية الرقمية للتوظيف (ابتدائي، متوسط، ثانوي) سيكون ابتداء من تاريخ 06 نوفمبر القادم على الموقع tawdif.education.gov.dz

وكانت وزيرة التربية الوطنية قد أكدت في وقت سابق انه ومنذ 2016 تم توظيف أزيد من 93 ألف أستاذ، وهو ما يعادل نسبة 63 بالمائة من الناجحين في مسابقة توظيف الأساتذة المنظمة في 29 ابريل من 2016، كما فتحت الوزارة في جوان الفارط مسابقة لتوظيف 10009 منها 4759 منصب بالنسبة لرتبة أستاذ التعليم الثانوي و 5250 لرتبة أستاذ التعليم المتوسط.

واعتبرت الوزيرة في تصريحات سابقة أن القطاع "يراعي في عملية التوظيف عامل الاستحقاق والترتيب في أرضية التوظيف، حيث سيتم اللجوء إلى القائمة الوطنية بعد استغلال القائمة الولائية المسجلة في أرضية التوظيف لسنة 2017".

وحسب توزيع الاختصاصات، فان مادتي الرياضيات والفيزياء تعتبران من بين أكثر المناصب المطلوبة في التعليم الثانوي، حيث بلغ في مادة الرياضيات 764 منصب، تليها العلوم الفيزيائية ب 645 منصب، بينما حدد عدد المناصب في هاتين المادتين في التعليم المتوسط ب 1128 منصب بالنسبة لمادة العلوم الفيزيائية و 971 بالنسبة لمادة الرياضيات.

للإشارة سيتم توقيف استغلال القوائم الاحتياطية بالنسبة لأساتذة الطور الابتدائي في إطار مسابقة توظيف 2016 شهر ديسمبر 2017 بينما يتم توقيف استغلال القائمة الاحتياطية لمسابقة توظيف أساتذة الطورين المتوسط والثانوي في 31 ديسمبر 2018.