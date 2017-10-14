جمال عبد السلام يؤكد على جاهزية حزبه لخوض غمار الحملة الانتخابية

اشرف رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام على اجتماع مناضليه حيث أكد على الجاهيزية الكاملة لخوض غمار الحملة الانتخابية.

وتدخل جبهة الجزائر الجديدة اليوم مرحلة التحضير للانتخابات وما تتطلبه من برنامج للحملة بعد لقائها اليوم مناضلي الجبهة.

ويقول جمال بن عبد السلام رئيس الحزب في هذا الخصوص"إن الحزب بصدد التحضير للمرحلة المقبلة من العملية الانتخابية وهي مرحلة الحملة الانتخابية وما تتطلبه من برنامج وحملات تحسيسية لخوض غمار هذه الانتخابات".

ويعتبر لقاء الحزب لقاء عملي تحضري للمترشحين لوضع الحزب في موقع يحقق على الأقل جزءا من الأهداف المسطرة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية