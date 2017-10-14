حزب التجديد الجزائري يعقد لقاءا جهويا لولايات الوسط بالمدية

عقد رئيس حزب التجديد الجزائري كمال بن سالم لقاء جهويا لولايات الوسط بالمدية تحضيرا لمحليات ال23 نوفمبر القادم.

وتناول هذا اللقاء موضوع الانتخابات إلى جانب بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث دعا رئيس الحزب متصدري القوائم إلى تهذيب الخطاب السياسي أثناء الحملة.

وأوضح رئيس الحزب كمال بن سالم" أن اللقاء هذا جاء من اجل توضيح كيفية الخوض في العملية الانتخابية ونوع الخطاب الذي سيتوجه به حزب التجديد الجزائري إلى الناخبين بالإضافة الى العديد من المواضيع الراهنة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية