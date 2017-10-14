الجولة 6 : مولودية وهران تعمق من جراح اتحاد الحراش وشباب قسنطينة متصدرا جديدا

عمق فريق مولودية وهران من جراح فريق اتحاد الحراش عندما أسقطه على أرضه وأمام جمهوره ب(3-2)،هذا السبت في ختام الجولة السادسة التي جرت يومي الخميس والجمعة.

وبعدما أنهى"الحمرواة"الشوط الأول متقدمين بهدف من المخضرم طيايبة، تمكن لاعبو النادي العاصمي من العودة في النتيجة ورجح الكفة لفائدته،غير أن الضيوف عادوا من بعيد و"قلبوا الطاولة"لصالحهم في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وأحرز كل من سويبع (89) وعواد (90+2) هدفي أبناء"الحمري"، ليرتقي نادي الغرب الجزائري إلى الصف الرابع برصيد 11 نقطة مناصفة مع شبيبة الساورة. أما بالنسبة لـ"الصفراء"فيبدو أن الأمور لم تتوضح بعد بما أن الفريق لم يحقق الفوز منذ بداية الموسم مكتفيا بتعادل وحيد منحه نقطة وحيدة في آخر الترتيب رفقة اتحاد البليدة.

وكانت لقاءات هذه الجولة قد جرت يومي الخميس والجمعة، حيث عرفت اعتلاء فريق شباب قسنطينة نفسه رائدا جديدا للبطولة الوطنية عندما عاد بانتصار ثمين من تنقله لمواجه اتحاد بسكرة (1-2)،مغتنما فرصة تعثر المتصدرين السابقين، شباب بلوزداد ووفاق سطيف لأول مرة منذ انطلاق البطولة.

وعرف الشباب القسنطيني كيفية التفاوض في الرحلة التي قادته إلى مدينة "الزيبان"،حيث يصعد أبناء"سيرتا"إلى المركز الأول في الترتيب ب13 نقطة، في وقت يقبع فيه أشبال المدرب بلعطوي في المركز الـ 14 بمجموع أربع نقاط.

وترك شباب بلوزداد كرسي الصدارة للقسنطينيين لأول مرة بعد مرور ست جولات من المنافسة، بعدما اكتفى بنتيجة التعادل فوق ميدانه 20 أوت بالعناصر أمام ضيفه العنيد شبيبة الساورة (1-1).

لينزل الشباب إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة رفقة وفاق سطيف بينما تبقى شبيبة الساورة قريبة من كوكبة الطليعة (رابعا بـ 11 نقطة).

وعاش وفاق سطيف نفس السيناريو بعدما فرض عليه ضيفه أولمبي المدية نتيجة التعادل السلبي (0-0)،عقب إجراء المباريات المتقدمة من الجولة السادسة للرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

ليبقى"النسر السطايفي"مرافقا لشباب بلوزداد في المركز الثاني (12 نقطة)، بينما أضاف أشبال المدرب سليماني النقطة السادسة لحسابهم تضعهم لوحدهم في المرتبة الـ 11.

وفي المباريات المقدمة عن الجولة السادسة التي لعبت يوم الخميس، فاز اتحاد بلعباس على ضيفه شبيبة القبائل بنتيجة (4-1)، ليرتقي"العباسية" بمفردهم إلى الصف الخامس ب10 نقاط، في حين تتراجع الشبيبة إلى المرتبة السادسة ب8 نقاط رفقة كل من (مولودية وهران) ونادي بارادو المتعادل أمام نصر حسين داي (1-1) ودفاع تاجنانت الفائز على اتحاد البليدة (1-0).

بالمقابل، تم تأجيل مواجهة الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر أمام إتحاد الجزائر إلى تاريخ لاحق، بسبب مشاركة الناديين في المنافسات القارية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية