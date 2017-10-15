حركة الوفاق الوطني تشارك بـ 8 قوائم ولائية و 110 قائمة بلدية

ستشارك حركة الوفاق الوطني في الانتخابات المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل بـ 8 قوائم ولائية و 110 قائمة بلدية ي حسب ما أورده الأحد بيان للحزب.

و أوضح الحركة في بيانها أنها "قامت بتقديم 08 قوائم للمجالس الشعبية الولائية و 110 قائمة للمجالس الشعبية البلدية منتشرة على مختلف المناطق الجغرافية للوطن" داعية مترشحيها إلى "تغليب المصلحة الوطنية و الاقتراب أكثر من المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم".

من جهة أخرى, طالب الحزب المواطنين "بعدم الانصياع وراء دعوات اليأس و الإحباط التي تطلقها بعض الأطراف رغبة منها في إدخال الريبة والشك في قلوبهم و تخويفهم من المستقبلي و ذكرت بان الجزائر مرت في السابق بأزمات أكثر حدة و أكثر خطورة من الأزمة المالية الحالية لكنها خرجت منها سالمة وأكثر قوة من ذي قبل بفضل تجند جميع المواطنين", مشددا على" لم الشمل و تجاوز الخلافات بروح المواطنة العالية و الحفاظ على المكتسبات الوطنية في ظل الأمن و الاستقرار"