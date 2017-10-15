حركة الوفاق الوطني تشارك بـ 8 قوائم ولائية و 110 قائمة بلدية

15/10/2017 - 15:06

ستشارك حركة الوفاق الوطني في الانتخابات  المحلية المقررة في 23 نوفمبر المقبل بـ 8 قوائم ولائية و 110 قائمة بلدية ي حسب  ما أورده الأحد بيان للحزب.

و أوضح الحركة في بيانها أنها "قامت بتقديم 08 قوائم للمجالس الشعبية  الولائية و 110 قائمة للمجالس الشعبية البلدية منتشرة على مختلف المناطق  الجغرافية للوطن" داعية  مترشحيها إلى "تغليب المصلحة الوطنية و الاقتراب أكثر  من المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم ومطالبهم".

من جهة أخرى, طالب الحزب المواطنين "بعدم الانصياع وراء دعوات اليأس و  الإحباط التي تطلقها بعض الأطراف رغبة منها في إدخال الريبة والشك في قلوبهم و  تخويفهم من المستقبلي و ذكرت بان الجزائر مرت في السابق بأزمات أكثر حدة و  أكثر خطورة من الأزمة المالية الحالية لكنها خرجت منها سالمة وأكثر قوة من ذي  قبل بفضل تجند جميع المواطنين", مشددا على" لم الشمل و تجاوز الخلافات بروح  المواطنة العالية و الحفاظ على المكتسبات الوطنية في ظل الأمن و الاستقرار" 

أوسمة:

طالع ايضاً

حزب التجديد الجزائري يعقد لقاءً جهويا لولايات الوسط بالمدية
جمال عبد السلام يؤكد على جاهزية حزبه لخوض غمار الحملة الانتخابية
النهضة : الانتخابات القادمة تتطلب مجهودات اكبر من طرف المترشحين.
الإدارة تشـرع في تثبـيت قــوائم المتــرشحين لمحليــات نوفمبــر المقبـــل