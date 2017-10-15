وزارة الفلاحة تفرج عن 1 مليون قنطار من البطاطا المخزنة لتموين السوق

15/10/2017 - 17:31

أعلنت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و  الصيد البحري عن الشروع هذا الأحد في عملية إخراج مليون قنطار من  البطاطا المخزنة  لتموين السوق حسب ما علم في بيان لها.   

و أوضح نفس المصدر انه تم إطلاق هذه العملية لفترة أكتوبر - نوفمبر 2017  و  التي تدخل في إطار جهود الرامية الى تنظيم شعبة البطاطا عبر المتعاملون في  مجال التخزين المؤطرين من طرف الديوان الوطني المهني  للخضر و اللحوم  (أونيلاف) .  

وحسب الوزارة فقد تم تسجيل نمو  في الإنتاج الوطني من المادة ,حيث انتقل من  6ر2  مليون طن في 2009  الى 8ر4  مليون طن في سنة 2016.

و قد سمح هذا النمو في الإنتاج بتوفير "المنتوج  (البطاطا) عل مستوى السوق  الوطني على  مدار السنة ي وذلك بفضل جهود المنتجين وتأطير السلطات العمومية  المختصة والدعم المالي الذي تمنحه الدولة " يضيف البيان.

و كانت  وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري قد  بادرت إلى إنشاء  جهاز تخزين البطاطا  منذ  بضع سنوات بهدف تحقيق استقرار في تموين السوق  والحفاظ على مداخيل منتجي البطاطا  الموجهة للاستهلاك .

للعلم فان  المساحة المخصصة لإنتاج البطاطا ارتفعت من  105.000هكتار في  2009  إلى أكثر من 150.000 هكتار حاليا . 

و ينتظر أن يصل  الإنتاج الوطني من هذا المنتوج  إلى ستة ملايين قنطار في  افاق 2019.

 

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الجزائر, اقتصاد

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