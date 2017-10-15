تعيين رشيد نديل رئيسا مديرا عاما لشركة نفطال

تم هذا الأحد تنصيب ا رشيد نديل رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية (نفطال) و ذلك من طرف مجلس إدارة المؤسسة ,حسبما أفادت به مؤسسة نفطال في بيان لها.

وتم حفل تنصيب الرئيس المدير العام لنفطال بحضور رئيس مجمع سوناطراك لشركات تثمين المحروقات يوسف ساسي , والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال البترول والغاز والكيمياء حمو طواهرية, والأمين العام للنقابة الوطنية لمؤسسة "نفطال" لزهر عجرود إضافة إلى جمع من اطارات المؤسسة.

للتذكير, كان نديل قد عين شهر مايو الماضي مديرا عاما بالنيابة لمؤسسة نفطال خلفا لحسين ريزو.

وخلال حفل التنصيب , ركز العديد من المتدخلين على الابعاد الاقتصادية والاجتماعية لمؤسسة نفطال كما أبرزوا الدور الاستراتيجي المحوري للمؤسسة في مرافقة الديناميكية الاقتصادية الوطنية.

من جانبه عبر نديل عن تقديره الكبير للسلطات العليا للبلاد و وزير الطاقة و الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك للثقة التي وضعت في شخصه بتنصيبه على راس "نفطال", موضحا أن التحديات الرئيسية للمؤسسة تتمثل خاصة في العمل على "ضمان الوفرة وبدون تذبذب لحاجيات السوق الوطنية من المنتجات النفطية و تلبية الطلب في كل الظروف و في جميع مناطق الوطن ووضع نظام خدماتي بجودة عالية لفائدة الزبون".

كما أكد من جهة أخرى أن كل الإمكانيات البشرية والمادية متوفرة من أجل تحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة من طرف السلطات العمومية الوصية , ومجمع سوناطراك.

و كان نديل قد شغل سابقا منصب المدير التنفيذي للمالية بمؤسسة نفطال متحصل على شهادة الدراسات العليا في المالية والاقتصاد والحقوق من جامعة أكس أون بروفنس بفرنسا, وهو متزوج وأب لـ 5 أطفال.