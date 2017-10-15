خدمة الكترونية جديدة للناخبين للتعرف على المكاتب المسجلين فيها

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن إطلاق خدمة الكترونية جديدة، تسمح للناخبين التعرف على المكاتب المسجلين فيها، يتم الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني للوزارة ، حسب ما أفادت به هذه الأخيرة مساء اليوم الأحد في بيان لها.

وجاء في البيان أنه وفي إطار جهود وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية"الرامية إلى عصرنة الإدارة والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال خلال عملية تنظيم الاستحقاقات الانتخابية، وفي سياق تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطن، تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية جميع المواطنات والمواطنين بإطلاق خدمة الكترونية جديدة تسمح للناخبين التعرف على المكاتب المسجلين فيها، قصد إتمام واجبهم الانتخابي".

وأوضح --المصدر ذاته-- أنه"يتم الولوج إلى الخدمة عبر الأنترنت على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك عبر ركن خدمات عبر الأنترنت على الرابط التالي : www.interieur.gov.dz/servicesenligne

وأضاف نفس البيان، انه يمكن للراغبين في الحصول على معلومات إضافية التقرب من المكاتب المكلفة على مستوى البلديات وذلك طيلة فترة المراجعة السنوية الممتدة من 02 إلى 31 أكتوبر2017.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية