تكريم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بجائزة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

تم تكريم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بجائزة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتويجا لرعايته و إيلائه الأهمية لمختلف المبادرات الرامية إلى الارتقاء بحقوق الإنسان على المستوى العربي و العالمي.

جاء ذلك خلال إجتماع الجمعية العامة الرابعة عشر للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر.

و في هذا الصدد أكدت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زروقي، سعي الشبكة من أجل "التفعيل الميداني"، لحقوق الإنسان وتنميتها على المستوى العربي، مشددة في نفس الوقت على ضرورة اعتراف الأمم المتحدة بهذه الشبكة.

وخلال كلمة ألقتها السيدة بن زروقي بمناسبة اجتماع الجمعية العامة ال14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أبرزت أن استلام الجزائر لرئاسة الشبكة في دورتها ال14 ، تعد سانحة لتمكين الشبكة من مواصلة انجازاتها الرامية من جهة إلى تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها وتنميتها على المستوى العربي، وكذا "التفعيل الميداني "لهذه الحقوق ،سيما في ظل التأثير المباشر لهذا النوع من الحقوق على الحياة اليومية للمواطن.

ودعت في هذا الشأن، إلى توحيد الجهود على مستوى الدول العربية لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الشبكة ، مشيرة إلى وجود العديد من المشاريع التي ستقترحها الجزائر في إطار مشروع خطة عمل الشبكة لسنة 2018.

من جهة أخرى شددت بن زروقي ،على ضرورة العمل الجماعي من أجل كسب الاعتراف الدولي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من قبل هيئة الأمم المتحدة على غرار نظيرتها الإفريقية.

وبالمناسبة ثمنت المسؤولة ذاتها المجهودات المبذولة من قبل اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، التي تولت رئاسة الشبكة خلال الدورة السابقة.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الجمعية العامة ال14 للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ,تواصل أشغالها هذا الاثنين بالجزائر العاصمة، من أجل إقرار مشروع خطة عمل الشبكة لسنة 2018 وكذا متابعة توصيات الجمعية العامة السابقة، وإلى جانب مناقشة بعض الصعوبات اللوجستية التي تواجه إدارة الشبكة و مواضيع أخرى.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج