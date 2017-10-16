العطل المرضية تكلف الـ"CNAS" أكثر من 12 مليار دينار إلى غاية أوت 2017

بلغت تعويضات العطل المرضية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء أكثر من 12 مليار دينار إلى غاية أوت من العام الجاري.

وأوضح الدكتور محي الدين واقنوني ، المدير العام المساعد لصندوق التأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء في تصريح للاذاعة الجزائرية، أن عدد التعويضات اليومية بلغ إلى غاية 31 أوت 2017، أكثر من 12.9 مليون تعويض ما يقابل 12.154 مليار دينار جزائري رغم تعزيز إجراءات المراقبة الطبية خلال عامي 2015/2016 ،مضيفا هذه الاجراءات ساهمت في انخفاض محسوس لعدد التعويضات من ناحية العطل المرضية ، مشيرا إلى أن العطل المرضية المزورة أحدثت اختلالا في ميزانية الصندوق فضلا عن أضرارها على الاقتصاد الوطني سيما فيما يخص الغيابات عن العمل .

وفي هذا الخصوص أكد واقنوني أن مصالحة شددت الإجراءات على المراقبة الطبية والإدارية حتى ولو بلغ عدد أيام العطلة المريضة يوما واحدا، عن طريق الطبيب المستشار ، ميضفا أنه سيتم رفض أي عطلة مرضية لا تتماشى فيها عدد الأيام الممنوحة من الطبيب المعالج مع الحالة الصحية للمتعاقد أثناء المراقبة الطبية، دون أن ينفي توفير طرق الطعن حسبما يقتضيه القانون.

وتعتبر العطلة المرضية حقا مشروعا لكل الموظفات والموظفين يكفله القانون بعد تقديم الوصفة الطبية التي تثبت الحالة الصحية، في حين أن الواقع يكشف أن أغلب الذين يلجؤون إلى العطلة المرضية ليس بدافع المرض.

المصدر : الإذاعة الجزائرية