المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كولر في أول زيارة له إلى المنطقة هذا الاثنين

يبدأ المبعوث الخاص للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كولر هذا الاثنين أول زيارة له إلى المنطقة منذ تعيينه في سبتمبر الماضي خلفا لكريستوفر روس، في إطار جهود الأمم المتحدة لبعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو و المغرب، بعد تجميد دام خمس سنوات.

و في هذا الشأن جدد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أحمد بخاري تأكيده أمام اللجنة الأممية الرابعة لتصفية الاستعمار التزام الطرف الصحراوي بالعمل مع المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية الجديد.

من جهته رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتزام مبعوثه الشخصي للصحراء الغربية، هورست كولر، السفر إلى المنطقة.

وشدد غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، على أهمية الزيارة للمساعدة في إعادة إطلاق العملية السياسية بروح وديناميكية جديدتين، وفقا لقرار مجلس الأمن 2351 (2017).

وذكر البيان أن كولر يتطلع إلى السفر إلى المنطقة والانخراط مع الطرفين بروح الثقة والتسوية، وقد تولى كولر منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية في الثامن من شهر سبتمبر الماضي في نيوريوك، حيث عقد اجتماعات ومشاورات حتى السادس عشر من سبتمبر.

إلى ذلك فقد التقى الرئيس الألماني السابق هورست كولر الأمين العام للأمم المتحدة وكبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الأطراف والدول المجاورة والدول الأعضاء ومفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن.

المصدر: الإذاعة الجزائرية