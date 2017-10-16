عاشق شوقي للإذاعــة: "كاسنوس" بصحة مـاليـة جيــدة ونستهدف رفع نسبة الانخراط بـ 50 بالمائة

أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف أن "كاسنوس" بصحة مالية جيدة حيث تضاعف عدد المشتركين مقارنة بالماضي غير انه يجب مواصلة العمل لجلب 50 بالمائة منتسبين آخرين مشددا على ضرورة قيام أصحاب النشاط الموازي بالانخراط في الصندوق للحصول على التغطية الاجتماعية وتأمين مستقبلهم.

وقال شوقي عاشق يوسف لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" هذا الاثنين "يتعين على كل اصحاب المهن والحرف الذين يعملون بطريقة غير منظمة سواء في مجال البناء او الكهرباء او في الحرف التقليدية الحصول على بطاقة عمل ليتمكنوا من الانتساب إلى الصندوق للاستفادة من منحة التقاعد وبطاقة الشفاء والضمان الاجتماعي.

وأشار ضيف الأولى إلى أن الكثير من التجار لا يملكون سجلا تجاريا ولذلك قمنا باتخاذ إجراءات بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري لوضع تسهيلات جديدة لتمكينهم من ممارسة نشاطهم بطريقة شرعية، والحصول على بطاقة عمل هذا لضمان انخراطهم في الصندوق.

انخراط أكثر من ألفين من اصحاب النشاط الموازي واستدعاء 140 ألف لتسديد مستحقاتهم

وأعلن شوقي عاشق يوسف أن اكثر من 2000 من اصحاب العمل الموازي قاموا بتسوية وضعيتهم للاستفادة من التغطية الاجتماعية التي يقدمها "كاسنوس".

وبعد أن تطرق إلى التسهيلات الكبيرة التي قدمها الصندوق لفائدة المشتركين في اطار قانون المالية 2015 والتي منها رفع عقوبة التأخير والدفع بالتقسيط ذكر المتحدث ذاته أن 93 بالمائة يقدمون اشتراكاتهم بصفة منظمة و7 بالمائة يجب أن يواصلوا دفع أقساطهم حيث استدعينا حاليا 140 ألف لتسوية وضعيتهم.

وشدد عاشق يوسف في السياق ذاته ضرورة اسراع المتأخرين في دفع اشتراكاتهم للاستفادة من التسهيلات المتمثلة في الدفع بالتقسيط غير أنه لا يمكن رفع ضريبة التأخر مباشرة حاليا ،في حين يسمح لهم باجراء طعن ويمكن إعفاؤهم من دفع 50 بالمائة و100 بالمائة لمن لديه أسباب قاهرة مؤكدا على لجوئهم إلى الصرامة والردع في حال تخلفهم عن تسديد الاشتراكات.

كما أشار إلى أن أعوان المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء بلغ 500 عونا يعملون عن طريق حواسيب متنقلة لارسال كل الوثائق الخاصة بالاشخاص الذي سيشتركون في الصندوق لتسجيل انتساب فوري مباشرة .

4.6 يقدمون اشتراكات لمتقاعد واحد وسنعمل على تجاوز 5 اشتراكات في 2018

وبخصوص نظام التقاعد للضمان الاجتماعي للعمال غير الاجراء أفاد عاشق يوسف بأن 4.6 قدموا اشتراكات لمتقاعد واحد وسنعمل في 2018 على تجاوز أكثر من 5 اشتراكات لفائدة متقاعد واحد من خلال تكثيف الجهود لزيادة عدد المشتركين.

وفي معرض حديثه عن اعتماد نظام التقاعد التكميلي على مستوى التعاضديات الاجتماعية الذي هو ساري المفعول منذ سنتين أبر انه هناك 28 تعاضدية تضطلع بدور التغطية التكميلية لصندوق "كازنوس" والحفاظ على تقديم التغطية الاجتماعية للمواطن.

وعن الفلاحين المنتسبين للصندوق ذكر المسؤول ذاته أن 18 بالمائة يقدمون اشتراكاتهم وهو عدد قليل –حسبه- ولكن الشيء الايجابي أن معظمهم فلاحين شباب داعيا المسؤولين المعنيين بمنحهم قوائم الفلاحين لتكون لديهم التغطية اللازمة.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف