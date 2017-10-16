انطلاق التسجيلات لمترشحي شهادة التعليم المتوسط ونهاية الطور الابتدائي لسنة 2018

انطلقت أمس الأحد التسجيلات لمترشحي شهادة التعليم المتوسط وشهادة نهاية الطور الابتدائي على موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، حسب ما كشفت عنه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي.

وتمتد تسجيلات مترشحي شهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2017 على الموقع http://bem.onec.dz و http://cinq.onec.dz.

وكانت التسجيلات بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا قد انطلقت يوم 09 أكتوبر الجاري وتمتد إلى غاية 09 نوفمبر 2017 على الموقع http://bac.onec.dz .

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج