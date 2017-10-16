إجراء قرعة تحديد الرقم التعريفي الوطني لقوائم الترشيحات هذا الخميس

16/10/2017 - 12:48

 دعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات  التشكيلات السياسية من أحزاب وتحالفات التي تم قبول ملفات ترشح قوائمها  نهائيا للانتخابات المحلية الى المشاركة في عملية القرعة المتعلقة بتحديد  الرقم التعريفي الوطني لقوائم الترشيحات المقررة الخميس المقبل,،حسب ما أورده  الاثنين بيان لهذه الهيئة.

وأوضح ذات المصدر أنه "تحسبا لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية  والولائية المزمع اجراؤها يوم 23 نوفمبر 2017, تعلم الهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات التشكيلات السياسية من أحزاب وتحالفات, التي تم قبول ملفات  ترشح قوائمها نهائيا عن اجراء عملية القرعة لتحديد الرقم التعريفي الوطني  لقوائم الترشيحات يوم الخميس 19 أكتوبر 2017 بقصر الثقافة مفدي زكريا ابتداء  من الساعة العاشرة صباحا".

وطالبت الهيئة الأحزاب السياسية التي ستشارك بقوائم مترشحين لهذه الانتخابات  تعيين ممثلين اثنين (02) لحضور هذه العملية التي تجري تحت اشراف أعضاء اللجنة  الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

واعتبرت الهيئة أنه "حرصا منها على مشاركة جميع المعنيين بهذه العملية, يعد  هذا البيان بمثابة دعوة لكافة الأحزاب السياسية المعنية بالانتخابات".

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج

 

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