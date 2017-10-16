الجزائر تتراجع الى المركز الـ67 في التصنيف الشهري للـفـيـفا

تقهقر المنتخب الجزائري لكرة القدم بخمسة مراكز ليحتل المرتبة ال67 في ترتيب شهر اكتوبر الذي نشرته الاثنين الاتحادية الدولية لكرة القدم (الفيفا) بموقعها الرسمي, فيما تبقى ألمانيا في الصدارة.

ويمكن تفسير هذا التراجع بالهزيمة التي تكبدها "الخضر" امام المنتخب الكاميروني (2-0) لحساب الجولة الخامسة و ما قبل الاخيرة ضمن المجموعة الثانية من تصفيات كاس العالم 2018.

على المستوى الافريقي, تدحرجت الجزائر الى المرتبة ال13 في ترتيب تقوده تونس، تليها مصر ثم السينغال، اما المنتخب النيجيري المنافس المقبل للجزائر في تصفيات المونديال فيتواجد في المركز ال41 عالميا و الرابع قاريا. للتذكير, كانت نيجيريا اول منتخب افريقي يقتطع تأشيرة التأهل الى مونديال روسيا وهو ما جعلها تتقدم بثلاثة مراكز.

كما سمحت الجولتين الاخيرتين من التصفيات المونديالية (منطقة امريكا الجنوبية) لمنتخب البيرو بالدخول ضمن قائمة أحسن 10 فرق في العالم لأول مرة في التاريخ.

وسيلعب البيرو مباراة سد ما بين القارات امام زيلندا الجديدة من اجل التأهل للمونديال.

وعاد المنتخب الاسباني الى كوكبة ال10 الأوائل ليحتل الصف الثامن ضمن الترتيب الذي ميزه ايضا دخول اربعة بلدان ضمن قائمة ال50 الاوائل و يتعلق الأمر بالنمسا و جمهورية التشيك و المغرب و بنما التي تأهلت لأول مرة في تاريخها الى كأس العالم.

و سيصدر الترتيب المقبل للفيفا يوم 23 نوفمبر 2017.

ترتيب العشرة الاوائل افريقيا :

1- تونس

2- مصر

3- السينغال

4- جمهورية الكونغو الديمقراطية

5- نيجيريا

6- الكاميرون

7- المغرب

8- غانا

9- بوركينافاسو

10- كوت ديفوار ......

13- الجزائر.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج