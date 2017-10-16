ولد عباس :حزب جبهة التحرير الوطني تشارك في كل المجالس الشعبية البلدية والولائية

16/10/2017 - 14:39

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال  ولد عباس هذا الاثنين أن حزبه سيشارك في الانتخابات  المحلية ليوم 23 نوفمبر القادم في كل المجالس الشعبية الولائية (48 مجلس ) وفي  كل المجالس الشعبية البلدية 1541 بلدية.

وقال ولد عباس خلال إشرافه على اجتماع ضم رؤساء قوائم المجالس الشعبية  الولائية ومتصدري قوائم المجالس الشعبية البلدية لبلديات الجزائر العاصمة أن  "جبهة التحرير الوطني سيشارك خلال الانتخابات المحلية القادمة في كل التراب  الوطني أي في 48 مجلس شعبي ولائي و1541 مجلس بلدي منتخب " وهو دليل كما قال "  على قوة الحزب وتجذره الشعبي ".

وأشار في نفس السياق الى أن قوائم حزبه بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية  تحسبا للموعد الانتخابي القادم " ارتفعت ب5 بلديات مقارنة بالانتخابات المحلية  لسنة 2012 ".

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